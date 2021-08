SERIE C Cesena, Patrignani blinda il bomber: "Bortolussi resta con noi"

Ospite di C Piace, l'approfondimento di RTV dedicato al campionato di serie C che è ricominciato col campionato, il Presidente del Cesena Corrado Augusto Patrignani ha chiuso il mercato in uscita.

Nel video l'intervista a Corrado Augusto Patrignani

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: