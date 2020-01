SERIE C Cesena, Patrignani: "Viali scelta migliore per tutti" Il presidente: "Pelliccioni l'ha indicato come primo della lista. La nostra volontà era non impegnarci a lungo termine".

Le tappe del passaggio di consegne tra Modesto e Viali sono state spiegate nel dettaglio dal presidente del Cesena Corrado Patrignani. Si parte, ovviamente, dal pesante 4-1 incassato dalla Triestina nell'ultimo turno di campionato: "Domenica sera, di ritorno da Trieste, noi membri del CdA ci siamo sentiti e abbiamo deciso di non aspettare il giorno dopo per incontrarci e ci siamo visti nei miei uffici a Cesena.Le ultime partite non solo le abbiamo perse, ma abbiamo anche preso un sacco di gol: ci sembrava che la squadra avesse perso tranquillità, quindi, all'unanimità, abbiamo deciso di esonerare Modesto. A quel punto, quasi a mezzanotte, abbiamo chiamato il direttore sportivo, dicendogli di comunicarlo all'allenatore. La linea guida più importante in merito alla scelta del nuovo allenatore era quella di non fare un contratto che andasse oltre i sei mesi che ci separano dalla fine del campionato, per non impegnarci con progetti a lungo termine. Abbiamo parlato della lista dei nomi presentata dal ds Pelliccioni, al quale abbiamo chiesto chi avrebbe scelto: lui ha parlato di Viali e anche al CdA è sembrato il nome migliore".

