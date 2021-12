SERIE C Cesena, Pierini riprende la Carrarese (1-1)

Il Cesena domina il primo tempo e la Carrarese fa gol, nel secondo meglio i toscani e i bianconeri pareggiano andando vicini a ribaltarla. Avvio tutto romagnolo con occasione enorme al minuto 21 quando Candela mette in porta Bortolussi e Mazzini para al bomber un rigore in movimento. Si gioca ad una porta, Ciofi fa tutto da solo fino al tiro che si impenna, non di molto, ma oltre la traversa. Timidi segnali carraresi con la punizione di D'Auria e ancora Cesena ad un passo dal vantaggio. Due volte Mazzini su Bortolussi e Zecca, poi Pierini incredibilmente alto e buon per lui fosse in fuorigioco. Tutto questo spreco da una parte porta al vantaggio dall'altra. Un po' a sorpresa la rasoiata di Battistella fa esplodere la panchina apuana. Il vantaggio da coraggio ai toscani che in apertura di ripresa vanno vicini a chiuderla con D'Auria che colpisce pare mortalmente con Ciofi sulla linea a tener vivo il match. Che infatti riequilibra quando la scavallata di Zecca mette a Pierini un pallone solo da appoggiare dentro. La partita si sporca tra interventi duri e cartellini. Nardi ferma Figoli. In pieno recupero Battistella così su Favale prende il secondo giallo e la Carrarese si aggrappa ancora a Mazzini, prodigioso nel negare a Mulè l'inzuccata da 3 punti.

