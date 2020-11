L'allenatore del Cesena William Viali è risultato positivo al Coronavirus e, totalmente asintomatico, si trova in isolamento presso la propria abitazione. Questa mattina la squadra sarà sottoposta ad un nuovo giro di tamponi in vista del posticipo contro il Padova programmato per lunedì sera. Al momento il gruppo si allena agli ordini dell'assistente Filippo Medri.