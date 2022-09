Cesena: preso il portiere Andrea Tozzo

Il Cesena ha ingaggiato il portiere Andrea Tozzo fino al 30 giugno 2023. Trent’anni compiuti lo scorso 30 agosto, l’estremo difensore nato a Riva del Garda esordisce tra i professionisti nella stagione 2012/13 con il Portogruaro, dopo gli anni in Primavera divisi tra Fiorentina e Sampdoria. E’ nella rosa del club blucerchiato la stagione successiva terminata con il Latina che contenderà al Cesena la promozione in serie B nella doppia finale play off. Segue un biennio a difesa dei pali del Novara e la prima stagione, agli ordini di mister Toscano, si chiude con la vittoria del campionato di Serie C. Dopo un campionato nel Matera, rientra nell’orbita ella Sampdoria senza però mai scendere in campo nella Serie A 17/18, quindi torna in Serie C dove gioca con Ternana, Mantova, Teramo - incrociando con le ultime due squadre i bianconeri – e Seregno. Tra i professionisti vanta 158 presenze: a Cesena indosserà la maglia col numero 1.