SERIE C Cesena, preso il terzino Zappella Classe '98, arriva in prestito dall'Empoli.

Il Cesena rinforza la corsia destra col terzino Davide Zappella, preso in prestito dall'Empoli. Classe '98, quest'anno Zappella ha disputato tre partite con la maglia dei toscani, tutte in Coppa Italia. Nella stagione passata invece era a Piacenza, dove in campionato ha totalizzato 26 presenze, con 6 assist.

