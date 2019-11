Cesena-Reggiana 0-0

In 10000 al Manuzzi per un anticipo che sa un po' di calcio vero. Sul campo e fuori è una bella serata perché con buona pace dei Giampaolisti anche uno 0-0 può essere divertente. Appena un minuto, occasionissima Cesena Capellini sfonda, Franco timido piattone sul rigore in movimento. Avvio spavaldo dei bianconeri, testa di Butic fuori di poco. La Reggiana irrompe sulla partita con un gol di Costa, fermato dalla bandierina dell'assistente: chiamata di misura che il replay aiuta a definire corretta. Il Cesena gioca con coraggio e punta la porta. Valeri la lascia li, Rosaia di mezzo esterno e la palla non prende il giro giusto. Poi si vede ancora il generoso Capellini che fa tutto da solo e fa volare in angolo Narduzzo. Il finale di tempo è invece di marca ospite con una volatona di Kargbo che prova ad incrociare ma trova attendo Marson. Il nuovo titolare si guadagna i gradi in pieno recupero opponendosi di riflesso al tocco ravvicinato di Marchi.

Ripresa, ritmo leggermente meno forsennato, ma Cesena e Reggiana provano sempre a superarsi. Kargbo scappa via e opta per il passaggio, Maddaloni prende palla e Marchi, timide proteste emiliane. I bianconeri che non vincono da 7 partite cercano fino alla fine il bersaglio grosso senza colpirlo. Capellini va alto e sull'ultima mischia va a salve anche Brignani. Modesto si consola avendo chiuso la porta al miglior attacco del campionato, la Reggiana ha dimostrato di non essere lassù per caso.