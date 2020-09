Cesena, riecco Caturano: "Pensavo solo a tornare qui"

Il bomber è tornato. Ed è il pezzo pregiato di un mercato bianconero ancora in divenire, ma che ha puntato su Sasà Caturano per sistemare l'attacco. Il suo approccio da centravanti del Cesena è tutto nei numeri: 6 presenze e 5 gol, poi il lockdown e un pensiero fisso. Riportarlo a casa. Decisiva l'azione del diesse Zebi, il sacrificio economico della società, la volontà del giocatore e del tecnico. Non ci sono obiettivi da sbandierare, solo caratteristiche comuni per vestire il bianconero. Con la certezza di un bomber a firmare il progetto dell'anno che verrà.