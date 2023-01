DERBY Cesena - Rimini: 8 gli ultras denunciati per gli scontri pre partita Gli inquirenti stanno visionando i filmati. Un centinaio le persone coinvolte

Cesena - Rimini: 8 gli ultras denunciati per gli scontri pre partita.

Sono 8 gli ultras denunciati per gli scontri di domenica scorsa prima del derby tra Cesena e Rimini all'altezza di Ponte Pietra lungo la strada che porta al "Manuzzi". Cinque sono tifosi del Rimini e tre del Cesena. Sul fronte riminese si tratta di persone già note alla Digos e che, già in passato, si erano resi protagonisti di risse analoghe. Sono in corso ulteriori indagini con gli investigatori che stanno passando al vaglio le immagini e i video ripresi durante lo scontro per identificare gli altri partecipanti. Secondo quanto emerso coinvolte almeno un centinaio di persone che si sono picchiate a sangue. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine in tenuta antisommossa per disperdere i partecipanti che, alla vista delle divise, sono fuggiti.

