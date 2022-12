SERIE C Cesena – Rimini cambia l'orario. Si gioca l'8 gennaio alle 14.30 Domenica 8 gennaio alla ripresa del campionato il derby romagnolo si giocherà alle 14.30, era previsto inizialmente per le 17.30

Non è stato un panettone condito, ma piuttosto indigesto per Cesena e Rimini. I bianconeri sono scivolati a – 5 dalla Reggiana capolista i biancorossi sono stati capaci di cadere al Neri con il San Donato Tavarnelle, aprendo una spaccatura tra il Direttore Sportivo Andrea Maniero, che ha parlato apertamente di delusione, in un intervista rilasciata al Corriere Romagna, allenatore e squadra. Maniero, ha sempre pensato di aver costruito una macchina che dovrebbe stare attaccata alle primissime posizioni nonostante il Rimini sia una neopromossa.

La società ha scelto di puntare sull'esperienza a discapito del minutaggio garantito dai giovani, un trend che potrebbe anche modificarsi nel girone di ritorno, soprattutto se, come sta accadendo in questo momento, la squadra continuerà a restare anonima. La sconfitta interna con il San Donato Tavarnelle ha messo tutti in discussione. Tra pochi giorni si aprirà il mercato di riparazione e qualcosa cambierà: almeno un uomo per reparto in entrata, e sei avrebbero già le valigie in mano.

La posizione di Gaburro, per adesso resta stabile. Il tecnico salvo stravolgimenti arriverà fino a fine stagione. Non è un mistero che Maniero, che ricordiamo ha un contratto che lo lega al Rimini fino al giugno del 2025, sia molto affascinato dall'attuale tecnico del Fiorenzuola Luca Tabbiani. Un matrimonio che potrebbe celebrarsi a giugno 2023, in sostanza al termine di questa stagione.

Il derby di domenica 8 gennaio, ore 14.30, sarà dunque una tappa molto importante per entrambe. Il Cesena deve evitare di perdere altro terreno rispetto alla Reggiana che ospita il Siena, e il Gubbio che riceve la Fermana. Il Rimini, con una eventuale sconfitta al Manuzzi, rischierebbe di uscire per la prima volta anche dalla griglia play off.

Non ha portato, fino ad ora, nessuna miglioria il cambio di guida tecnica all'Imolese. Con Giuseppe Anastasi, i rossoblu hanno racimolato 2 punti in 5 incontri. L'Imolese con Mauro Antonioli fuori dai play out, si trova ora ad un solo punto dall'ultima posizione occupata dall'Olbia. Le buone notizie che arrivano dalla Sardegna sono solo per il CT della Nazionale sammarinese Fabrizio Costantini. Nel rocambolesco 5-4 di Pontedera sono andati in gol, prima volta in assoluto tra i professionisti, due sammarinesi: Filippo Fabbri e Nicola Nanni. L'8 gennaio per l'Olbia una partita cruciale. Lo scontro diretto salvezza con il Montevarchi.

