SERIE C Cesena-Rimini, un derby per oltre 10.000 tifosi

Il derby Cesena-Rimini un vincitore ce l'ha già. È il cassiere che per la prima volta in stagione conterà oltre 10.000 presenze. I quasi 2000 riminesi si aggiungono ai 6.500 abbonati e a chi tra i tifosi di casa ha comprato il biglietto. È un derby tutto da vivere e tutto da vedere. È un derby senza pronostico proprio per il fatto stesso che i derby pronostici non ne hanno. C'è uno sbilancio di forze che in campo che lascerebbe dire Cesena, ma il Rimini ha caratteristiche di imprevedibilità e qualità specie in attacco che possono dare fastidio a quelli di Toscano. Il tecnico calabrese recupera Silvestri uscito malconcio dal mercoledì di Spal e si tiene il dubbio su chi tra Varone e Francesconi va in mediana ad affiancare De Rose. Davanti il trio meraviglia Shpendi e Corazza con Berti a suggerire confermatissimo dal tecnico e dalle circostanze. Tranne il lungodegente Delcarro, che prosegue il suo percorso di recupero, Raimondi si trova con tutta la rosa a disposizione e potrà scegliersi i protagonisti di un match che va al di là di quello che dice un derby. Se il Cesena trovasse la quinta vittoria consecutiva manderebbe un segnale fortissimo al campionato. Viceversa dovesse vincere il Rimini, il colpo saprebbe di un rilancio che vale doppio.

