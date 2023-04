Cesena, solo pari e solo terzo posto

Il Cesena buca l'ultimo giro utile per tornare in corsa e si accomoda al terzo posto. I bianconeri fanno troppo poco per battere l'onesta Lucchese che muove per prima. Cross, Tozzo esce alla Tozzo e Fabbrini non inquadra la porta. Cesena è quasi esclusivamente Steven Shpendi, coast to coast dell'attaccante albanese, bagher di Cucchietti. A metà tempo si accende la partita. Dall'angolo Ciofi prolunga, Steven la rimette e Celiento la spinge dentro nel traffico. E' il gol che potrebbe sbloccare la vicende, ma il vantaggio dura troppo poco. Lucca riemerge subito, dall'angolo. Panico come mai nella vita e Tozzo si accascia su se stesso. Minuto 30 e praticamente fine dei giochi. Il Cesena si disunisce e si allunga e crea pochissimo nel secondo tempo. Altro angolo di Calderoni, Chiarello che ha giocato il jolly con l'Olbia fa vedere di avere ampiamente dato. Di là sempre Panico, dritto per dritto su Tozzo. Incartato il Cesena, prova a risolverla personalmente Shpendi, il tentativo è pregevole e si appoggia sulla traversa. E l'ultimo assalto è una verticalizzazione direttamente su Corazza, ma il bomber sceglie inspiegabilmente l'altruismo. E infatti il campionato lo vinceranno altri.