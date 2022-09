SERIE C Cesena stoppato dalla Torres. E' solo 1-1 al Manuzzi Altra prestazione opaca dei bianconeri davanti al proprio pubblico. Il pareggio arriva solo al 94' con Udoh

Il derby avrebbe dovuto dare slancio e gambe ad un Cesena, che invece affronta la Torres con atteggiamento supponente e gambe molli. Sardi ripresi solo a tempo scaduto portano a casa il primo punto stagionale. Il giustiziere del Rimini, Simone Corazza, parte dalla panca. Davanti Ferrante fa coppia con Shpendi. E' proprio di Ferrante il sinistro che si perde alto sopra la traversa difesa Garau. Celiento in beata solitudine su calcio d'angolo, poteva e doveva fare qualcosa di meglio. La Torres. Liviero non sfrutta un calcio di punizione da ottima posizione. Solo angolo. Alza il ritmo la squadra di Greco, Gianola dalla lunga, va vicino al bersaglio. Il Cesena non trova quasi mai continuità di manovra, manca rapidità e le idee sono offuscate. Ripresa sempre più Torres sempre meno Cesena. Tre passaggi veloci Ruocco- Diakitè – Gianola, sinistro del numero 72 solo esterno della rete. Domenico Toscano ha un grosso problema da risolvere quello del portiere: sul lungo rinvio di Garau, L'americano Lewis, legge malissimo, Prestia tocca di testa, lo mette fuori causa e per Ruocco è una banalità appoggiare in rete. Frittata grossa grossa, e fischi rivolti anche in tribuna.

Prima reazione con Udoh, diagonale fuori non di molto. Altra bella combinazione Torres, Lisai alza troppo la mira. Il Cesena è fortunato, la Torres ingenua, o meglio Gianola già ammonito si complica la vita in una posizione di campo influente e lascia i suoi in 10. Rush finale con i bianconeri a buttare palla in area alla ricerca di qualcosa e la pepita arriva al minuto 93 con Udoh sul filo del fuorigioco. Il Cesena riacciuffa il pareggio ma non evita i fischi. Liviero sullo scatenato Udoh e Torres in 9. Mercandante cerca ma non trova il rigore, l'arbitro lascia correre e finisce in parità. Allo Stadio Manuzzi di Cesena, Cesena – Torres 1-1.

