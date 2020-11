Cesena, super Bortolussi: Vis Pesaro ko 2-0

Cavalluccio formato maxi in trasferta. Dopo i successi umbri contro Perugia e Gubbio, il Cesena infila la quarta vittoria in campionato – la terza lontano dal “Manuzzi” - contro la Vis Pesaro. Nella nebbia del “Benelli” il primo tempo scarseggia di emozioni, Steffè si libera bene dell'avversario al limite dell'area ma la conclusione viene ribattuta da Gennari. Qualche minuto dopo occasione clamorosa, anzi doppia: Russini centra il palo da calcio di punizione, Maddaloni si avventa sulla sfera ma a porta spalancata imita il compagno e spedisce nuovamente sul legno. Poi la difesa della Vis si salva pure sul tap-in a botta sicura di Bortolussi che crescerà eccome nella ripresa.





Prima, nuova chance bianconera: sventagliata in direzione Russini che punta l'uomo e calcia dalla distanza. Palla fuori di pochissimo con Bastianello sulla traiettoria. Pesaro in avanti non si vede, la spinta degli uomini di Viali porta al meritato vantaggio al minuto numero 73. Imbucata di Steffè a liberare Russini che aspetta il momento giusto per servire Mattia Bortolussi. Nessun problema per il bomber cesenate a depositare in rete da due passi. Lo 0-1 sveglia per un momento i biancorossi di Di Donato che sfiorano l'immediato pari ma la girata aerea di Marchi su cross del neo-entrato D'Eramo è imprecisa. E allora il Cesena ne approfitta per scrivere i titoli di coda: ancora Bortolussi riceve in area, si beve il difensore e non lascia scampo a Bastianello con un gran destro sul primo palo. E' l'ottavo centro stagionale per l'ex Novara, sempre più capocannoniere del Girone B. Con la doppietta del 20 i romagnoli vincono e convincono, salendo per la prima volta dopo 10 giornate in zona play-off.