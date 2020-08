SERIE C Cesena: tesserato positivo al coronavirus, gruppo squadra in isolamento fino al 9 settembre

Cesena: tesserato positivo al coronavirus, gruppo squadra in isolamento fino al 9 settembre.

In una nota, il Cesena comunica la positività al coronavirus di un tesserato. “In osservanza della normativa vigente e delle indicazioni contenute nel protocollo per la ripresa degli allenamenti dei club di calcio professionistici – si legge nel comunicato - , a far data da oggi e fino al 9 settembre prossimo i quaranta componenti del gruppo squadra saranno in isolamento fiduciario presso una struttura ricettiva locale, senza avere contatti con l’esterno”. I tesserati verranno sottoposti ad un monitoraggio con periodici tamponi sotto il controllo del medico del club e in stretta collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna. Mentre la persona risultata positiva resterà in isolamento domiciliare fino alla guarigione clinica e quindi fino al doppio tampone negativo.



