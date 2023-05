Cesena, Toscano punta i playoff: "Viviamoli come un'opportunità"

Con la Reggiana in B diretta, al Cesena resta la porta di servizio. Il secondo posto consente ai bianconeri di entrare in gioco dal secondo turno della fase nazionale e se da un lato questo li scherma dalle bucce di banana dei turni preliminari, dall'altro li costringe ad un lungo periodo senza partite ufficiali. Domenico Toscano non vuole scegliersi gli avversari. Segue le partite e preferisce parlare dei suoi. E se il rimpianto per il primo posto mancato è costato qualche notte insonne, ora è solo un fatto lontano nel tempo. Da cancellare.

Nel video l'intervista all'allenatore del Cesena Domenico Toscano