SERIE C Cesena, un 2-2 che sa di resa Il Montevarchi impone il pareggio al Manuzzi

Basta l'ultima della classe per fermare un Cesena ufficialmente disperso. Senza gambe, idee, portiere. I bianconeri arrancano contro l'onesto Montevarchi. Corazza arpiona e prende lo spazio per girarsi, non la forza necessaria. Si vede Kernezo, di là, dal limite su Lewis. Minuto 22, i bianconeri la sbloccano col terzo tempo di Ciofi lasciato dall'angolo libero di colpire. Ma la manovra è lente e prevedibile, Adamo non punisce un errore in disimpegno del Montevarchi e allora i toscani la tirano su. Dall'angolo, sempre di testa, l'anticipo è di Gennari. Il Cesena sbuffa e accusa, ma a campo aperto Shpendi si divora il raddoppio, Stiven entra in area, sterza su Mazzini e poi scivola al momento di colpire.

Ripresa, frenesia e cuore si, zero di altro. Adamo schiaccia troppo la forbice. Minuto 60. Tutti gli imbarazzi di Calderoni e l'inefficienza di Lewis nell'azione che porta prima al palo e poi al raddoppio di Italeng. Sbanda il Cesena, rumoreggia il Manuzzi, Italeng può uccidere la partita e non lo fa. Dall'altra parte Stiven da giocatore di biliardo la mette con la stecca nell'angolo lontano. Solo palo. Ci prova senza mezza idea, solo con un po' di coraggio il bianconero, Mazzini si salva su Shpendi, Bumbu va a rimbalzo ma è tutto fermo per fuorigioco. Al minuto 83' Corazza fa tutto di mestiere. Prende posizione e prima di calciare aspetto il tocco di Tozzolo. Che arriva. Rigore e rosso. Il Jocker Corazza prende il pallone e risolve il problema. Ci sarebbe ancora qualche minuto per alzare la palla e provarci. L'ultimo colpo di testa di Ferrante viene alzato in angolo. Poi sono solo fischi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: