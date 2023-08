SERIE C Cesena: Varone è un nuovo centrocampista bianconero

Cesena: Varone è un nuovo centrocampista bianconero.

In Serie C continua a rinforzarsi il Cesena di Mimmo Toscano che ha ufficializzato l'arrivo di Ivan Varone. Il 30enne centrocampista bianconero, che indosserà la maglia numero 5, ha giocato l'ultima parte della scorsa stagione nel Novara. Prima anche un'esperienza nel massimo campionato greco con il Panaitolikos e diverse presenze in Serie B con le maglie di Ternana e Reggiana.

