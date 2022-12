Cesena vince col brivido: San Donato ko 3-2

Cesena - San Donato

Il Cesena ne gioca due in una. La prima dura 45 minuti ed è quasi un allenamento, la seconda altri 45 che diventano una tortura quasi da rimetterci la vittoria. Costruita, appunto, in un primo tempo a senso unico. Cinque sul cronometro e i bianconeri aprono la scatola. Saber per Corazza che spunta sul primo palo e firma il vantaggio. Una partita non partita che al 10' pare già in archivio. Sempre Saber per l'uncino di Adamo. Dopo il controllo giravolta e palo lontano trovato col sinistro. Il San Donato, fanalino di coda, sembra davvero fuori dai giochi e arrivano quintalate di occasioni per il tris. Ferrante si fa spazio, il rimpallo premia Corazza che incredibilmente spara fuori. E prima dell'intervallo altra colossale occasione, De Rose scodella, Bumbu prima e Ferrante poi trovano modo di non prendere la porta.









Ripresa, comincia la seconda partita. Appena un minuto il San Donato da segni di sé. Corta respinta, Borghi calcia e trova il piede di Ubaldi per la correzione sottomisura. Il Cesena perde certezze e controllo, ma una giocata di qualità la riporta a distanza di sicurezza. Il giovane Francesconi, subentrato all'infortunato De Rose recupera, e Ferrante fa correre Corazza. Per il Jocker che fa 3-1 sono 10 in campionato. Palla al centro e nuovi guai in arrivo. Russo se ne va nella difesa bianconera troppo tenera, vince un rimpallo con Ciofi e con l'esterno la mette proprio sotto l'incrocio. A complicare tutto l'ammonito Bumbu che si fa cacciare e così il fischio finale diventa agognato e benedetto, ma la ripartenza c'è stata solo a metà.