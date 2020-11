Roberto Cevoli

Il tecnico dell'Imolese, Roberto Cevoli, ospite lunedi scorso di Cpiace, ha parlato anche della Nazionale sammarinese. " Sono molto contento dei due risultati utili consecutivi ottenuti dalla Nazionale. se lo meritano i giocatori e chiaramente anche lo staff tecnico. Adesso è arrivato un mostro sacro del calcio italiano come Daniele Arrigoni e la situazione non può far altro che migliorare. Varrella a mio parere ha fatto un ottimo lavoro, ho sempre avuto stima di lui"