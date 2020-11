SERIE C Cevoli: "Arrigoni uomo giusto per gli obiettivi della FSGC. Varrella? Ho sempre avuto grande stima di lui" Ospite di Cpiace l'allenatore dell'Imolese Roberto Cevoli oltre che della sua squadra ha parlato anche della Nazionale sammarinese

Il tecnico dell'Imolese, Roberto Cevoli, ospite lunedi scorso di Cpiace, ha parlato anche della Nazionale sammarinese. " Sono molto contento dei due risultati utili consecutivi ottenuti dalla Nazionale. se lo meritano i giocatori e chiaramente anche lo staff tecnico. Adesso è arrivato un mostro sacro del calcio italiano come Daniele Arrigoni e la situazione non può far altro che migliorare. Varrella a mio parere ha fatto un ottimo lavoro, ho sempre avuto stima di lui"

