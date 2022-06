Cevoli: "Bene il VAR in C. Finale aperta, il Palermo è una sorpresa ma è forte e ha autostima"

La Final Four dei playoff ha sancito l'ingresso della VAR in Serie C, novità che il tecnico del Renate, Roberto Cevoli approva in pieno: "Sono assolutamente pro VAR, soprattutto dopo molti episodi arbitrali che hanno riguardato noi e altre squadre, si potrebbe limitare di molto questi errori che, soprattutto in Serie C, capitano ancora troppo spesso".

E sulla finale tra Padova e Palermo: "Sono due squadre molto forti. Forse non ci si aspettava il Palermo, ultimamente però l'ho visto parecchie volte e devo dire che ha una squadra forte e con grande autostima, ci credono molto. Poi hanno anche 36mila spettatori quando giocano in casa, un aspetto da non sottovalutare. Credo sia una finale aperta a qualsiasi risultato".