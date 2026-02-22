ECCELLENZA Cevoli: "Espulsione inesistente", Candeloro: "Contava solo il risultato" Il commento dei due allenatori al termine di Pietracuta - Comacchiese 0-1

Insoddisfatto del risultato, contrariato dall'espulsione ricevuta da Faeti e deluso per il goal subito nell'unica, vera, occasione creata dalla Comacchiese, Roberto Cevoli commenta così la sconfitta per 1-0 nella 25^ giornata di Eccellenza: Ci complichiamo come sempre la vita da soli, ormai è un ritornello che ripeto tutte le domeniche. Con l'unico tiro in porta che ci han fatto, abbiamo preso goal, questo non è più accettabile. Poi abbiamo cercato di recuperare, anche in dieci contro undici, tra l'altro dopo un'espulsione inventata dall'arbitro. Mi dispiace, ma lo devo dire. Non voglio alibi, però la verità è questa".

È una gara che contava doppio, anche perché si sono fermate tutte nella zona playout...

"Mah, le partite sono tutte decisive. A questo punto ne mancano nove, non ce ne sono molte, per cui ogni gara ha la propria importanza e bisogna iniziare a fare le cose diversamente, questo sì".

Domenica prossima però c'è uno scontro forse ancora più importante degli altri, con il Solarolo, che si sta avvicinando...

"Sì, ieri il Solarolo ha vinto, quindi si è avvicinato. Noi dovremo fare risultato, c'è poco da dire".

Come si può invertire un trend del genere, con sei partite senza successi?

"Io credo che l'unica medicina sia lavorare, lavorare di più, lavorare con maggiore intensità e con maggiore concentrazione".

Soddisfattissimo per il successo è Luigi Candeloro, allenatore della Comacchiese, squadra che aveva cominciato in salita il campionato e oggi sarebbe virtualmente salva: "Oggi c'era bisogno esclusivamente di un risultato positivo, era uno scontro diretto - commenta -. Quindi, dal momento che siamo andati in vantaggio, abbiamo pensato esclusivamente a portare a casa il risultato. Non mi vergogno a dirlo, perché ormai queste partite valgono doppio. A parte oggi, abbiamo altre sette finali, perché ricordiamoci che noi arriviamo da un percorso lungo, abbiamo avuto una partenza non traumatica, di più. Adesso che ce la possiamo giocare con gli altri fino alla fine, per noi è tanto".

È un risultato importante anche perché nella zona bassa nessuno ha vinto oltre a voi...

"L'importante è guardare la propria squadra, quindi se noi oggi abbiamo vinto, più di così non potevamo fare. Poi, se gli altri dietro hanno lasciato qualche punto, ben venga".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: