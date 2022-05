SERIE C Cevoli saluta il Renate: "Aspetto una squadra più ambiziosa. Cesena? Speriamo, prima o poi" Il tecnico sammarinese lascia le pantere con l'obiettivo di salire di livello.

Archiviata un'altra ottima stagione sulla panchina del Renate - uscito contro la Juventus U23 nel primo turno della fase nazionale dei playoff - il tecnico sammarinese Roberto Cevoli è in cerca di una nuova avventura, possibilmente a un livello superiore rispetto a quello della società lombarda: "Ho deciso di separarmi col Renate per poter aspettare una squadra che sia più ambiziosa. Sono stato benissimo, li devo ringraziare per tutto quello che hanno fatto per me però credo sia arrivato il momento di poter aspirare a qualcosa di più impegnativo. Cesena? Per l'ennesima volta si è fatto il mio nome e per l'ennesima volta ci va un altro. A parte le battute, mi fa piacere che ci sia qualcuno che mi stima: speriamo di riuscire ad andarci prima o poi, sarebbe una bella soddisfazione".

