SERIE C Cevoli, salvezza e onestà: "Bravi a crederci sempre, gli episodi sono stati dalla nostra parte"

In serie C l'Imolese festeggia la salvezza arrivata ai play out contro l'Arzignano. Sentiamo le parole del tecnico dei rossoblu, il sammarinese Roberto Cevoli. Nel video l'intervista



I più letti della settimana: