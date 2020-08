Champions: 2-1 del Lispia sull'Atletico Madrid; ora semifinale col Psg

Impresa del Lipsia che si è qualificato per le semifinali di Champions league. I tedeschi, nel quarto di finale giocato a Lisbona, hanno battuto 2-1 l'Atletico Madrid. In semifinale il Lipsia affronterà il Paris Saint Germain. Dani Olmo apre le marcature al 5' della ripresa, Joao Felix la pareggia su rigore ma nel finale arriva il meritato gol della vittoria per i tedeschi di Tyler Adams.



