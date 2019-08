Champions: Ajax e Porto attendono. Europa League : Il Torino in Bielorussia

A Nyon sono stati effettuati i sorteggi dei playoff di Champions League che determineranno le ultime sei partecipanti alla fase a gironi che conosceremo il 29 agosto a Montecarlo. Quasi tutte le caselle in realtà dovranno essere ancora riempite. L'Ajax semifinalista della scorsa edizione sfida il PAOK Salonicco al terzo turno preliminare, se si qualifica affronterà una tra APOEL e Qarabag. Più difficile il percorso del Porto impegnato col Krasnodar al terzo turno e poi eventualmente con Basaksehir oppure Olympiacos. Tra le "big" in campo anche Celtic e Dinamo Kiev. In Europa League per il Torino l'ostacolo nel terzo turno è rappresentato dai bielorussi dello Shakhter Soligorsk. In caso qualificazione la sfida per i granata potrebbe essere con il Wolverhampton di Patrik Cutrone. Gli inglesi prima dell'eventuale sfida con i granati affronteranno gli armeni del Pyunik. Curiosità:gli armeni del Pyunik furono avversari della Folgore San Marino nei preliminari di Champions League 30 giugno-6 luglio 2015 entrambe le sfide si conclusero 2-1 con la qualificazione degli armeni. Il Suduva Lettonia che ha destato una buona impressione contro il Tre Penne, affronterà gli israeliani del Maccabi Tel-Aviv. In caso di passaggio del turno una tra i croati della GNK Dinamo e gli ungheresi del Ferencvaros