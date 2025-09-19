Champions, Antonio Conte: "Ho visto grande determinazione"

Esordio con sconfitta per il Napoli, che perde in casa del Manchester City per 2-0 e recrimina per il rosso a Di Lorenzo dopo 20 minuti:



"La cosa strana è che l'anno scorso non abbiamo neanche subito un'espulsione - ha detto Antonio Conte - e stasera in Champions contro una grandissima squadra l'abbiamo subita dopo 20 minuti. È inevitabile che la partita è cambiata totalmente, però mi prendo anche l'aspetto positivo di quei 70-80 minuti in cui abbiamo comunque giocato in 10 contro 11 contro una grandissima squadra. Ho visto grande abnegazione, grande determinazione e grande voglia di non arrendersi al destino. Se vedete per certi versi abbiamo preparato questo tipo di gara, abbiamo preso gol andando a pressare alti nella loro metà campo su un fallo laterale. Dobbiamo essere un pochino più attenti, capire che comunque la partita era cambiata".







