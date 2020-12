Champions: Atalanta agli ottavi, Inter eliminata

Sentiamo Gianpiero Gasperini e Antonio Conte

Nell'ultimo turno dei gironi di Champions l'Inter non va oltre lo 0-0 a San Siro con lo Shakhtar Donetsk e chiude ultima, dicendo addio così anche all'Europa League. "Non siamo stati rispettati" da arbitri e var, commenta Conte. Agli ottavi invece l'Atalanta, che batte 1-0 l'Ajax ad Amsterdam. Giocatori in ginocchio contro il razzismo in Psg-Basaksheir, sospesa martedì per insulti dal quarto uomo.





Oggi in campo l'Europa League: alle 19 la Roma a Sofia col Cska e il Napoli in casa contro la Real Sociedad; alle 21 il Milan a Praga contro lo Sparta.

Nel servizio gli allenatori Giampiero Gasperini, Atalanta e Antonio Conte, Inter