CHAMPIONS LEAGUE Champions, Atalanta per la qualificazione diretta, Juve per blindare i playoff

Tredici punti con vista a qualificazione diretta, agli ottavi. L'Atalanta questa sera ospita l'Atletic Bilbao e dichiarato o no l'obiettivo è tirare dritto. I baschi con solo cinque punti all'attivo combattono invece per un posto nei play-off. Palladino si tiene il dubbio Gym City, Lukman di ritorno dalla Coppa d'Africa è regolarmente convocato ma inizialmente siederà in panchina.

Raffaele Palladino, allenatore Atalanta: "Abbiamo l'opportunità ovviamente di fare una grande prestazione contro una squadra ottima e quindi ci teniamo a fare quello che abbiamo fatto in ultimi due mesi perché come dicevo prima nelle ultime da dopo il Chelsea, anzi compreso il Chelsea, abbiamo fatto sei vittorie, una sconfitta contro contro l'Inter e un pareggio contro il Verona, quindi la squadra sta continuando a lavorare, a crescere e dobbiamo dare continuità di risultati".

A chiudere il settimo turno delle italiane è la Juventus, allo Stadium c'è il Benfica e i nove punti in graduatoria dicono che serve vincere per mettere in cassaforte almeno i play-off. Match ancora più decisivo per i portoghesi di Mourinho fermi a quota sei.

Luciano Spalletti, allenatore Juventus: " Loro usano di portare molte persone su questa tre quarti, sono molto bravi negli spazi ristretti a giocare con pochi tocchi, hanno questa facilità di andare a crearti questa ragnatela dove ci rimani un po' imprigionato dentro, per cui se le scelte non saranno nette, non saranno belle dirette, belle fatte da blocco squadra, si rischia di rimanere poi intrappolati dentro queste ragnatele".

