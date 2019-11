Champions: bene Atalanta e Juve

Serata da incorniciare per le italiane in Champions League. L'Atalanta ha battuto la Dinamo Zagabria per 2-0 conquistando i tre punti che mantengono ancora in vita le flebili speranze di una qualificazione agli ottavi di finale. Bene anche la già qualificata Juventus che ha battuto l'Atletico Madrid per 1-0. "E' stata la miglior Juve dell'anno", le parole di Sarri. Stasera Liverpool-Napoli e Slavia Praga-Inter.



