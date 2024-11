CHAMPIONS LEAGUE Champions: bene la italiane nella quinta giornata L'Inter batte il Lipsia, vince il Milan contro lo Slovan, ma fatica; l'Atalante travolge lo Young Boys

Nella serata di ieri, le italiane impegnate in Champions League hanno regalato emozioni e risultati positivi. L’Inter ha battuto il Lipsia 1-0 al Meazza grazie a un’autorete, conquistando tre punti fondamentali e mantenendo la porta inviolata per la quinta partita consecutiva. I nerazzurri, almeno per una notte, si godono il primato nel girone. "Abbiamo fatto un’ottima partita, mantenendo equilibrio e giocando bene tecnicamente – ha dichiarato Simone Inzaghi –. Non aver fatto il secondo gol ha lasciato tutto aperto, ma siamo stati solidi e non abbiamo concesso praticamente nulla".

A Bergamo, l’Atalanta ha travolto lo Young Boys con un roboante 6-1. Dopo il botta e risposta tra Retegui (9’) e Ganvoula (11’), è salito in cattedra De Ketelaere, autore di una doppietta (28’, 56’) e tre assist. Kolasinac (31’), Retegui (39’) e Samardzic (90’) hanno completato una vittoria che vale il secondo posto nel girone e avvicina i nerazzurri agli ottavi.

Infine, il Milan ha espugnato il Tehelné Pole di Bratislava battendo lo Slovan 3-2 in una gara ricca di colpi di scena. I rossoneri hanno sbloccato il risultato al 21’ con Pulisic, su assist di Abraham, ma lo Slovan ha risposto immediatamente con Barseghyan (24’). Nella ripresa, Leao (68’) e Abraham (71’) hanno riportato avanti il Milan, rendendo vano l’eurogol di Marcelli nel finale. Con questa vittoria, la terza consecutiva, il Milan sale a quota nove punti e consolida le proprie ambizioni di qualificazione.

Una serata trionfale per il calcio italiano, che vede tutte le sue rappresentanti in corsa per gli ottavi di finale.

