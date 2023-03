Champions: Chelsea-Dortmund per i quarti, Benfica per chiudere il discorso

Dopo aver chiuso il girone davanti a Paris Saint-Germain e Juventus, il Benfica vuole continuare a stupire. Le Aquile sono tra le rivelazioni stagionali: in Portogallo non c'è storia, 1° posto in campionato con 20 vittorie in 23 partite e +8 sul Porto, in Champions League al momento è percorso quasi netto. E anche l'andata degli ottavi contro un'altra sorpresa come il Bruges ha confermato questo: 2-0 in Belgio firmato Joao Mario e David Neres. L'ex meteora dell'Inter sta vivendo una seconda giovinezza: 5 reti e 4 assist in Europa, 14 in campionato e seconda posizione nella classifica marcatori alle spalle di un altro giocatore del Benfica - Goncalo Ramos - che tanto bene ha fatto ai Mondiali in Qatar. Anche senza Enzo Fernandez, passato a gennaio al Chelsea, la formazione di Schmidt sembra una macchina perfetta. I quarti di finale sono ad un passo, questa sera il “Da Luz” sarà sold out per spingere i lusitani. Mancherà Draxler, nella batteria dei trequartisti – con gli autori dei due gol all'andata – spazio a Rafa Silva.

E se la storia in uno dei due ottavi di stasera sembra già essere scritta, altrettanto non si può dire per il match di “Stamford Bridge” tra Chelsea e Borussia Dortmund. Vantaggio minimo per i gialloneri, capaci di vincere 1-0 all'andata in Germania con il coast to coast della giovane stella Adeyemi, classe 2002 e ultimo di una serie di talenti che ogni anno il BVB sforna. In più c'è da considerare il momento di forma: solo vittorie nel 2023 per il Dortmund di Terzic e primato in Bundesliga a pari punti con il Bayern Monaco. Dall'altra parte c'è un Chelsea in crisi nera: due successi appena nell'anno nuovo e una lista infinita di indisponibili, tra infortunati e squalificati. Potter dovrà reinventarsi l'undici titolare anche se l'abbondanza non manca, considerando il mercato faraonico dei Blues a gennaio con 329 milioni di euro spesi. Nello spregiudicato 3-4-3 del londinesi tridente con Sterling, Havertz e Joao Felix mentre il Borussia risponderà con un più conservativo 4-1-4-1 con Haller unica punta, Brandt e Reus sugli esterni. Fuori proprio Adeyemi, calcio d'inizio alle ore 21.