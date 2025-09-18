TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
15:47 Il DG Sergio a Fortune Entertainment: "Vocazione internazionale per San Marino RTV, su Auditel nel 2027" 12:04 Festa di fine estate per l'Associazione San Marino-Italia: "Da spettatori ad attori" 11:53 Un videogioco da "Mille e una notte" 10:32 Ultimo weekend d’estate con sole e caldo: da lunedì torna il maltempo 10:21 Champions League, partenza agrodolce per le italiane: l'Inter vince ad Amsterdam, Atalanta travolta a Parigi 09:52 Verona: Filippo Turetta aggredito in carcere da un altro detenuto 09:31 Rimini, arrestati tre spacciatori albanesi: sequestrati 120 grammi di cocaina 09:02 Condannata docente riminese per assenteismo con falsi certificati medici: coinvolti anche due medici 07:36 L'Ue sanziona Israele: "L'orrore deve finire"
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio

Champions, Chivu: "Avevamo la voglia di fare la prestazione", Juric: "Dovevamo fare meglio"

18 set 2025

"Il lavoro l'abbiamo fatto, - ha detto Chivu - la voglia di fare la prestazione, di ottenere i risultati l'abbiamo sempre avuta e soprattutto per il lavoro fatto in tutte queste settimane. Poi ovvio che vieni giudicato per i risultati e come ho detto ieri è giusto così. Sì, però non bisogna dimenticarsi che questa squadra ha sempre avuto la voglia di dominare le partite, di fare la prestazione e di cercare di portare le partite a casa. Purtroppo poi gli episodi sono determinanti nel calcio".

"Sono partiti molto forti, - ha detto Juric - noi dovevamo fare meglio, abbiamo perso una palla micidiale e subito gol. Come hai detto te c'erano buoni trenta minuti, venti minuti, venticinque minuti dove ho visto una buona Atalanta. Avevamo situazione anche di pareggiare, non siamo riusciti, secondo gol l'abbiamo preso in un modo troppo facile. Non mi è piaciuto per niente il secondo gol e dopo è diventato veramente difficile perché al di là di rigore, che è stato un episodio, non è stata un'azione, però con loro è stato difficile".




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio