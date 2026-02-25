TV LIVE ·
Champions, Chivu: "C'è amarezza perché siamo usciti"

25 feb 2026

Dopo l'eliminazione dalla Champions League, il tecnico dell'Inter manifesta tutta la delusione:

"C'è amarezza perché siamo usciti, - ha detto Chivu - perché abbiamo perso una partita, abbiamo cercato in tutti i modi di sbloccarla, di fare l'1-0. Probabilmente l'1-0 poteva mettere un po' di pressione all'avversario che ha difeso in un blocco basso, molto organizzato, con tanta energia, molto bravi a fare determinate cose, nelle corse, nell'occupazione degli spazi e non siamo riusciti a sbloccarla, non siamo stati in grado soprattutto nel primo tempo. Poi nel secondo abbiamo pagato un po' il calo di energie, abbiamo perso un po' di lucidità, poi abbiamo fatto l'errore che ha permesso a loro di segnare l'1-0, poi abbiamo perso le distanze, l'organizzazione, abbiamo subito anche il secondo gol. Bisogna dare i meriti e fare i complimenti all'avversario perché hanno fatto quello che dovevano fare e l'hanno fatto molto bene".




