CHAMPIONS LEAGUE Champions: City-Real decide l'altra finalista Si riparte dall'1-1 dell'andata: chi vince raggiunge l'Inter a Istanbul nella finalissima del 10 giugno.

E' la semifinale più attesa, la cosidetta “finale anticipata”. E invece solo una tra Manchester City e Real Madrid volerà ad Istanbul per sfidare la sorpresa Inter e provare ad alzare la Coppa dalle Grandi Orecchie. Un ossessione per i Citizens che ogni anno spendono milioni su milioni solo per questo, quasi un'abitudine per le Merengues a caccia della “decimoquinta”, la quindicesima Champions della storia del Madrid. Una semifinale impronosticabile: da una parte il “tiki taka” di Pep Guardiola – con un finalizzatore micidiale come Haaland – dall'altra la fame, l'attenzione maniacale di Carlo Ancelotti e di un gruppo di giocatori che sa come affrontare questo tipo di notti. L'andata del Bernabeu è stata proprio questa: un bel City che però ha capitalizzato solo con De Bruyne, un Real cinico e che ha affondato alla prima con Vinicius. Un 1-1 che tiene tutto aperto in vista del ritorno dell'Etihad, in programma questa sera alle 21.

C'è in palio un posto nella finalissima del 10 giugno. Guardiola ha la rosa quasi al completo, ad eccezione di Akè che sarà sostituito da Akanji. Per il resto confermato il 4-1-4-1 con Rodri a dare equilibrio e quattro trequartisti alle spalle dell'uragano Haaland, contenuto però bene all'andata da Rudiger e Alaba. I due dovrebbero essere riconfermati da Ancelotti anche se Militao scalpita. Davanti sicuri il pallone d'oro Benzema e Vinicius Junior. A Manchester è tutto pronto, lo spettacolo è servito.

