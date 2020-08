VITTORIA Champions: Coman fa alzare la coppa al Bayern

Per la sesta volta nella sua storia, il Bayern Monaco si laurea campione d'Europa. Per i bavaresi si tratta anche del secondo 'triplete'. A Lisbona i tedeschi battono 1-0 il Psg grazie a un colpo di testa al 59' di Coman, cresciuto proprio nelle giovanili della squadra pariginina. Percorso netto quello del Bayern che vince tutte le 11 partite di questa edizione.

Eppure, soprattutto nel primo tempo, le occasioni più nitide sono capitate al Psg. Neymar, Mbappé e Di Maria hanno però sbattuto sul solito Neuer. Al 20' si segnala anche un palo pieno colpito da Lewandowski – comunque capocannoniere con 15 gol. Il gol di testa di Coman poco prima dello scoccare dell'ora ha spezzato l'equilibrio, il Psg ha subito il colpo e rischiato di prendere il raddoppio poco dopo e nemmeno gli ingressi di Verratti, Draxler e dell'eroe contro l'Atalanta Choupo-Moting – che a centro area ha 'ciccato' un buon assist dalla sinistra - hanno cambiato l'inerzia. Zero minuti invece per Icardi. Due, uno per parte, gli episodi dubbi in area di rigore. In entrambi i casi Orsato ha fatto ampi cenni di proseguire.



