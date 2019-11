CHAMPIONS LEAGUE Champions: Cristiano Ronaldo ritrova l'Atletico Madrid L'Atalanta sfida la Dinamo Zagabria. Ai neroazzurri servono i tre punti per sperare ancora nella qualificazione.

Torna la Champions League con le gare della penultima giornata della fase a gironi. La Juventus ospita l'Atletico Madrid. I bianconeri sono già qualificati agli ottavi di finale e in caso di 0-0 a 1-1 sarebbero anche certi del primo posto nel girone. In caso 2-2, stesso risultato della partita giocata in Spagna, alla squadra di Sarri servirà almeno un pari nell'ultimo turno. I bianconeri non fanno calcoli e puntano a chiudere al primo posto il girone. Tornato a disposizione Cristiano Ronaldo, CR7 partirà titolare per affrontare una squadra che porta bene al portoghese grazie alle 25 reti segnate in 32 partite giocate. In attacco Ronaldo dovrebbe fare coppia con Higuain. Qualificazione che cerca anche l'Atletico Madrid di Diego Simeone, che nell'ultimo confronto a Torino è stato battuto 3-0 negli ottavi della scorsa edizione della Champions. In campo alle 21 anche l'Atalanta. La squadra di Gasperini ha bisogno dei tre punti per mantenere viva la speranza di qualificazione.



