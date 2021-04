FEMMINILE Champions Donne: Barcellona, Chelsea e Bayern in semifinale Il 18 aprile il quarto di ritorno tra PSG e Lione

Champions Donne: Barcellona, Chelsea e Bayern in semifinale.

Il Barcellona campione di Spagna aveva già ipotecato il passaggio del turno con il 3-0 dell'andata. A Manchester le spagnole perdono 2-1 contro le Citizens. Il vantaggio della squadra di casa arriva dopo 20 minuti con Janine Beckie sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Rete che dà qualche piccola speranza alle inglesi, che però nella ripresa subiscono il pareggio del Barça con Asisat Oshoala al quarto d'ora della ripresa. Il Manchester City si toglie almeno la soddisfazione di vincere la gara di ritorno, la rete del 2-1 arriva su calcio di rigore. Dal dischetto Samantha Mewis non sbaglia, vince il City 2-1, il Barcellona passa il turno.

A Budapest si gioca la gara di ritorno tra Wolfsburg e Chelsea. Le inglesi avevano vinto la gara di andata 2-1 lasciando tutto sommato aperto il discorso qualificazione con le tedesche attaccate anche alla rete in trasferta. Nella partita giocata in Ungheria, vanno a segno Sam Kerr e Pernille Harder. La prima è protagonista al 27' quando subisce il fallo da rigore, che Harder trasforma per il vantaggio Chelsea. Cinque minuti dopo Sam Kerr costruisce il gol del raddoppio, che vale la 20' rete stagionale. Il discorso qualificazione le inglesi lo chiudono con Fran Kirby. Esce di scena la squadra finalista della passata stagione di Champions League.

Le altre due semifinaliste sono il Bayern Monaco, che ha vinto anche in trasferta contro il Rosengard e la vincitrice della sfida tra PSG e Lione in programma per il 18 aprile, con le campionesse in carica che partono dall'1-0 dell'andata. In semifinale, la vincitrice del derby francese sfiderà il Barcellona, mentre Bayern Monaco se la vedrà contro il Chelsea.

