Champions Donne: Barcellona - Chelsea è la finale Eliminate PSG e Bayern Monaco. Il 16 maggio a Goteborg si assegna il titolo, inglesi alla prima finale, Barça che ci riprova dopo il ko nel 2019.

Champions Donne: Barcellona - Chelsea è la finale.

Sarà Barcellona – Chelsea la finale di Champions League femminile. Trofeo sarà assegnato il 16 maggio a Goteborg. Una finale inedita considerato che le ultime 5 edizioni sono state vinte dal Lione. Il Barcellona batte 2-1 il Paris Saint-Germain, che a sua volta aveva proprio eliminato la squadra campione in carica. Il Barça è trascinato dalla doppietta di Lieke Martens. La giocatrice olandese sblocca la gara dopo 8 minuti e raddoppia dopo la mezzora. Le francesi accorciano con Marie-Antoinette Katoto. Dopo l'1-1 dell'andata, il 2-1 del ritorno manda in finale le spagnole.

Ribalta il risultato il Chelsea. Il Bayern Monaco partiva dal 2-1 della gara di andata. Nella sfida giocata a Londra le padrone di casa vanno in vantaggio con Fran Kirby. Il Bayern la pareggia con Sarah Zadrazil. Le inglesi tornano in vantaggio con Ji So-Yun, annullando il risultato dell'andata. All'84' Pernille Harder firma la rete che porta sul 3-1 il Chelsea. Con il Bayern Monaco tutto sbilanciato in avanti il defitivo 4-1 di Kirby. Prima finale di Champions per il Chelsea.

