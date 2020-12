WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE Champions Donne: la Fiorentina pareggia 2-2, il City vince a Goteborg

Dopo l'impegno della Juventus, superata all'Allianz Stadium per 3-2 dal Lione campione in carica. Oggi è stata la volta della Fiorentina che ha pareggiato 2-2 contro lo Slavia Praga grazie alle reti di Quinn e Daniela Sabatino. Tra le gare giocate il Manchester City vince in rimonta la gara di andata dei 16' di finale sul campo del Goteborg. La squadra di Gareth Taylor ipoteca così il passaggio del turno. Le svedesi la sbloccano dopo 2 minuti con Vilde Bøe Risa è la più veloce a ribadire in rete la conclusione respinta da Roebuck. Appena due giri di orologio e il Goteberg la sblocca con il suo capitano. Il Manchester City replica con Stanway, la conclusione della numero 10 è ben contenuta da Falk. Le inglesi spingono alla ricerca del pareggio e continuano a creare pericoli alla difesa di casa. La più pericolosa è Kelly che alla mezzora centra il palo con un tiro da fuori area. La pressione delle Citizens continua a salire e anche su palla inattiva le ragazze di Gareth Taylor ci provano in tutti i modi. Brave le svedesi a contenere le avversarie. Su un pallone riconquistato sulla trequarti, il Manchester City ristabilisce la parità. Gran conclusione da fuori di Georgia Stanway che sbatte contro il palo interno e s'infila in fondo alla rete per l'1-1 che è anche il risultato di chiusura del primo tempo. Nella ripresa si riparte ancora con le inglesi in avanti per ribaltare il risultato. Gran botta Chloe Kelly, che finta dopo finta manda fuori giri l'avversaria prima di chiamare in causa il portiere avversario. Il Goteborg prova ad alleggerire la pressione, costruendo sul fronte offensivo sinistro un'azione interessante di attacco con conclusione di Csiki. Al 76' la rete del sorpasso del Manchester City con il colpo di testa di Samantha Mewis. E' il gol del 2-1 delle ospiti che ribaltano così il risultato. Finisce con il successo del City, contro un ottimo Goteborg.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



I più letti della settimana: