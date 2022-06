Champions Donne: sorteggiati gli abbinamenti di Juventus e Roma

Sorteggiati i primi turni della nuova Champions femminile. A rappresentare l'Italia c'erano Juventus e Roma. Il format prevede dei mini gruppi con sfide di sola andata, le bianconere affronteranno nella prima partita le lussemburghesi del Racing Union il 18 agosto e, in caso di successo, la vincente fra Flora Tallin e Qiryat Gat il 21 agosto. Il debutto in Champions per la Roma sarà invece contro le scozzesi del Glasgow City. In caso di vittoria le giallorosse sfideranno un tra Paris FC e Servette.