Champions: il Bayern ne fa 3 al Lione, ora in finale lo aspetta il PSG

Termina 3-0 la seconda semifinale di Champions. Il Bayern Monaco è meno travolgente rispetto a quello che ha disintegrato il Barcellona, ma l'efficacia è la stessa. Generoso il Lione che nei primi 20 minuti spaventa in più riprese Neuer. Il portierone tedesco mette le pezze su Depay, poi è aiutato dal palo sulla conclusione ravvicinata di Toko Ekambi. Sul rovesciamento di fronte di quest’ultima azione, però, è il Bayern a passare: la rete, bellissima, porta la firma di Serge Gnabry, con un violento sinistro dal limite dell’area che non lascia scampo a Lopes. Il gol spegne l’entusiasmo iniziale dei francesi e accende quello dei bavaresi, che dominano a livello di possesso palla e raddoppiano al 33’: Perisic serve con un cross basso al centro Lewandowski, il polacco incredibilmente scivola e colpisce male il pallone, ma sulla respinta del portiere avversario Gnabry è un falco e insacca praticamente a porta vuota. La partita sembra chiusa, ma complice un'altissima difesa dei tedeschi e un grande spirito del Lione, le occasioni per i francesi non mancano. Toko Ekambi e Aouar vanno infatti vicini alla rete che avrebbe riaperto il match. A due minuti dalla fine, però, arriva il 3-0 di Lewandowski, che trova la rete numero 15 della sua stagione europea con un colpo di testa su calcio di punizione. Ora la finale di domenica al 'Da Luz' contro il PSG.

