Champions: il Chelsea fa piccolo il Milan, prima vittoria della Juve

Il Milan crolla 3-0 in Champions League contro il Chelsea, dice addio al primato nel gruppo E e si fa raggiungere al secondo posto proprio dai londinesi. Gara senza storia quella di Stamford Bridge, con i londinesi che la sbloccano con Fofana in mischia al 24' e soffrono solo nel recupero del primo tempo per le conclusioni di De Ketelaere e Krunic. A inizio ripresa Aubameyang raddoppia dopo un buco di Tomori (56'), poi al 62' James cala il tris, fulminando Tatarusanu con un destro sul primo palo. A guidare il girone c'è il Salisburgo.

La Juve non sbaglia in Champions League e resta in scia per il complicato passaggio agli ottavi dietro a Psg e Benfica. Nel terzo turno del Gruppo H la squadra di Allegri batte 3-1 il Maccabi Haifa con qualche brivido e si porta a quota tre punti nel girone. Allo Stadium nel primo tempo è Rabiot a sbloccare la partita (35') su perfetto assist di Di Maria, poi nella ripresa il "Fideo" si ripete e serve a Vlahovic (50') la palla per il raddoppio. Nel finale David (75') accorcia le distanze e insieme ad Atzili (tre pali) prova a riaprire la gara, ma Rabiot (83') chiude i conti di testa.