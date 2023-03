Champions: il Napoli ai quarti per la prima volta nella sua storia

Il Napoli batte in scioltezza (3-0) anche l'Eintracht Francoforte e per la prima volta nella storia del club si qualifica per i quarti di finale della Champions League, andando a raggiungere Milan e Inter tra le otto migliori formazioni continentali. Nella gara di andata in Germania la squadra di Luciano Spalletti si era imposta per 2-0. Un gol di testa nel finale del primo tempo di Osimhen ha aperto le marcature nel ritorno degli ottavi, poi l'attaccante si è ripetuto a inizio ripresa, mentre un rigore di Zielinski ha fissato il risultato. Il Napoli raggiunge così Inter e Milan tra le migliori otto del continente. Venerdì sono in programma i sorteggi che definiranno le prossime quattro sfide.