Champions: il Napoli sfida il Barca di Leo Messi

Grande attesa per Napoli – Barcellona. Questa sera la gara di andata degli ottavi di Champions League, si gioca anche Chelsea – Bayern Monaco. Serata di grande calcio al San Paolo per una super partita. Il Napoli sfida il Barcellona capolista della Liga. Blaugrana reduci dal successo in campionato contro l'Eibar per 5-0. Il Barca ha chiuso la fase a gironi al primo posto, concludendo con il 2-1 all'Inter. Il bilancio in Italia non è favorevole, l'ultimo successo contro la squadra di Conte è arrivato dopo otto partite senza vittorie. In trasferta la squadra di Setien ha vinto solo sei delle ultime 16 trasferte nelle competizioni internazionali. Numeri che possono in qualche modo dare speranza al Napoli. Gattuso conosce bene le difficoltà che la sua squadra dovrà affrontare. Il Napoli si appresta ad affrontare questa partita con la consapevolezza di sfidare una delle migliori squadre al mondo. Entrambe le formazioni hanno cambiato l'allenatore. Ancelotti e Valverde, che hanno guidato i club nella fase a gironi, hanno lasciato la panchina a Gattuso e Setien. Oggi il divario tra le due squadre potrebbe essere minore rispetto a quello di qualche mese fa. Il fattore campo rappresenterà un elemento in più a favore degli azzurri, che sanno di affrontare uno dei giocatori più forti del mondo come Leo Messi.