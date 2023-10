CHAMPIONS LEAGUE Champions: Inter con il Benfica, per il Napoli big match contro il Real Madrid

Da una parte un pareggio arrivato negli ultimi minuti contro la Real Sociedad, dall'altra una sconfitta inaspettata contro il Salisburgo. E' solo la seconda giornata della fase a gironi di Champions League ma per Inter e Benfica questa sera è già uno snodo importante: i nerazzurri fanno il loro esordio a San Siro a caccia del primo successo in Europa, ma i portoghesi non possono permettersi altri passi falsi. Dopo il clamoroso poker di Salerno da subentrato, Lautaro Martinez è l'uomo copertina: grande avvio di stagione per il capitano interista, con 9 gol in 7 partite. Inzaghi si affiderà a lui e Thuram per scardinare la difesa avversaria. Per il resto pochi dubbi, c'è solo il duplice ballottaggio che riguarda Darmian ma – al momento – l'azzurro è dietro sia a Pavard che a Dumfries. Recuperato Cuadrado - buona alternativa a gara in corso – mentre Calhanoglu mette in guardia sull'uomo più pericoloso in casa Benfica. Proprio Angel Di Maria. L'ex Juventus sta vivendo una seconda giovinezza a Lisbona e nell'ultimo weekend ha deciso il “Clasico” contro i rivali del Porto. “El Fideo” farà parte della batteria dei trequartisti di Schmidt, alle spalle di Musa e assieme a Rafa e il grande ex Joao Mario.

Si gioca alle ore 21 così come al “Maradona” dove i campioni d'Italia del Napoli sono attesi da una delle sfide più affascinanti, quando si parla di Champions. Avversario infatti è il Real Madrid di Carlo Ancelotti che si è ripreso la vetta della Liga dopo il 3-0 alla sorpresa Girona. I blancos recuperano Vinicius Junior che dovrebbe far coppia con il connazionale Rodrygo nel 4-3-1-2. Rudi Garcia invece punterà su Kvaratskhelia e Osimhen, “rinati” nelle ultime due sfide con Udinese e Lecce. Oltre 55mila spettatori previsti, per uno spettacolo da non perdere. Entrambe le formazioni sono a quota 3, in palio c'è il primato del girone. E ci ha pensato il capitano Giovanni Di Lorenzo a caricare l'ambiente.

