Champions: Inter eliminata ai rigori.

Inter eliminata ai rigori in Champions: ai quarti va l'Atletico Madrid. Dopo l'1-0 dell'andata, nel ritorno degli ottavi giocato in Spagna i nerazzurri prima in vantaggio con Dimarco si fanno recuperare al 35' e superare all'87'; dopo i supplementari, al dischetto decidono le parate di Oblak.

Stasera l'Europa League: Milan a Praga contro lo Slavia alle 18:45; alle 21 in campo Brighton-Roma e Atalanta-Sporting. La Conference: oggi Fiorentina-Maccabi.

