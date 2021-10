Champions: Inter ok, Milan ko

Champions: Inter ok, Milan ko.

Nella fase a gironi di Champions League l'Inter batte a San Siro 3-1 i moldavi dello Sheriff Tiraspol e può tornare a inseguire gli ottavi, mentre si fa difficile la qualificazione del Milan che cade 1-0 in casa del Porto.

A San Siro gara tirata e con tante occasioni. I nerazzurri sbloccano il match con un sinistro al volo di Dzeko (34'), poi nella ripresa Thill (52') pareggia su punizione, ma Vidal (58') e De Vrij (67') chiudono la partita.

I rossoneri invece resistono poco più di un'ora contro una squadra nettamente più pimpante e pericolosa, ma capitolano al 65' sul destro chirurgico di Luis Diaz (duramente contestato per un contatto Taremi-Bennacer). La squadra di Pioli resta ultima a zero punti, per qualificarsi ora servirà una vera e propria impresa.

