CHAMPIONS LEAGUE Champions, Inzaghi: "Bravi a rimanere in partita", Garcia: "Nel complesso una buona partita"

Simone Inzaghi analizza la sfida contro la Real Sociedad elogiando la squadra per essere rimasta sempre in partita. Soddisfazione per Garcia che centra la vittoria contro il Braga.

Nel video le loro dichiarazioni

